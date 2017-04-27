В США жену азербайджанского дипломата обвинили в краже

2017-04-27 10:46 | www.oxu.az | 2

Супруга азербайджанского дипломата Мехрибан Джабраилова пыталась совершить кражу из магазина Marshalls в Бронксе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает сообщает газета Daily News.

Согласно информации, 29-летняя супруга первого секретаря посольства Азербайджана Фарида Джабраилова попыталась вынести вещи стоимостью в 188 долларов в детской коляске и была поймана охранниками магазина.

Мехрибан Джабраилова сообщила прибывшим полицейским, что является супругой дипломата и имеет дипломатический иммунитет.

После того как полиция уточнила статус задержанной, она была освобождена. Как пишет американское издание, дипломатический иммунитет обычно распространяется и на супругов дипломатов.

Газета пишет, что в таких случаях полиция обращается в Госдепартамент, чтобы отменить неприкосновенность дипломата.

Госдеп не прокомментировал задержание жены азербайджанского дипломата.

Муж Мехрибан Джабраиловой, Фарид, сказал Daily News, что сообщения о задержании его жены не соответствуют действительности.

A.M.