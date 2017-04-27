Азербайджан готовит проект по предотвращению нелегальной занятости в стройсекторе

2017-04-27 12:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет подготовлен проект по предотвращению нелегальной занятости в строительном секторе, сказал в четверг журналистам председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, в настоящее время большая часть граждан, работающих без трудовых договоров, занята в строительном секторе.

"Нелегальная занятость позволяет работникам уклоняться от выполнения ряда обязательств - уплаты налогов, социальных отчислений. Верю, что наша сегодняшняя встреча с руководителями ряда строительных компаний даст положительный результаты. Мы ждём, что все сотрудники, работающие в этой сфере, официально оформят свои трудовые отношения", - сказал вице-премьер.

Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений была создана в марте распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ее возглавляет вице-премьер Али Ахмедов.

В состав комиссии входят министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, министр по налогам Фазиль Мамедов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, председатель Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев.

(Автор: Азад Гасанли)