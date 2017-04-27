В Азербайджане подготавливается спецпроект для борьбы с нелегальной занятостью в строительном секторе

2017-04-27 12:26 | www.apa.az | 2

«В ближайшее время будет подготовлен спецпроект в связи с работниками, нелегально привлекаемыми к занятости в строительном секторе». Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Комиссии регулирования и координации трудовых отношений Али Ахмедов.

«По распоряжению президента Ильхама Алиева в стране планируются дополнительные меры для усовершенствования трудовых отношений. В связи с этим создана спецкомиссия. Одной из главных задач, которая стоит перед комиссией, является устранение понятия нелегальной занятости. Данный вид занятости больше встречается в строительном секторе. Нелегальная занятость приводит к не выполнению ряда обязательств в отношении работников. Таким образом, работодатели уклоняются от налогов, социальных и других обязательных выплат», - отметил А.Ахмедов.