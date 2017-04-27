Победительница «Евровидения - 2016» Джамала вышла замуж – ФОТО

2017-04-27 10:52 | www.oxu.az | 2

Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение - 2016» Сусанна Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, вышла замуж.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ТСН.

33-летняя украинская певица вступила в брак с 25-летним Бекиром Сулеймановым. Церемония прошла в Исламском культурном центре в Киеве в традициях свадебного обряда крымских татар.

Джамала победила на вокальном соревновании «Евровидение», которое прошло в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине. В том же месяце президент Украины Петр Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки страны.

Благодаря победе Джамалы Украина получила право на проведение международного музыкального конкурса в 2017 году. Полуфиналы соревнования состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Апр 26 2017 в 3:58 PDT

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Апр 26 2017 в 10:24 PDT

A.C.

