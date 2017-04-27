В Азербайджане ввели льготы для детей до пяти лет

2017-04-27 10:58 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане проезд детей в возрасте до пяти лет на внутригородских и внутрирайонных автобусах, осуществляющих регулярные рейсы, будет бесплатным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменениях в «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом» Кабинета министров.

Согласно изменениям, пассажир имеет право на бесплатный проезд только одного ребенка до 5 лет, который не занимает при этом отдельное место. То есть количественного ограничения на бесплатный проезд ребенка до 5 лет на внутригородских и внутрирайонных автобусах не будет.

A.M.

