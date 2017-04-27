Азербайджан и Франция усиливают кибербезопасность в государственном управлении

2017-04-27 12:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Франции, в Баку проходит рабочая встреча специалистов по кибербезопасности, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

На встрече была отмечена важность усиления кибербезопасности в сфере государственного управления, в банковской системе, в сферах национальной безопасности, транспорта и т.д.

В ходе встречи в качестве важных направлений были обозначены вопросы полноценного обеспечения кибербезопасности, онлайн безопасности и надежности сетей.

Была также подчеркнута необходимость организации государственными, неправительственными и международными структурами различных мероприятий регионального и глобального уровней с целью плодотворного международного сотрудничества в этой сфере, принятия необходимых решений и претворения их в жизнь.

Рабочая встреча специалистов продлится до 28-го апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова)