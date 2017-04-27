ЕС продолжит сотрудничать с Британией в борьбе с терроризмом – Меркель

2017-04-27 12:16 | www.trend.az | 2

ЕС намерен продолжать сотрудничество с Британией в вопросах борьбы с терроризмом и оргпреступностью, в сфере безопасности и обороны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с заявлением от имени федерального правительства в немецком бундестаге перед саммитом ЕС по Brexit в Брюсселе, передает РИА Новости.

"В тех областях, где у нас есть интересы, мы будем стремиться к сотрудничеству с Великобританией… Это общая борьба с терроризмом и организованной преступностью, в сфере безопасности и обороны", — сказала Меркель.