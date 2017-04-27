Военный эксперт: «Лишь малая часть приобретенного Азербайджаном в России оружия и техники представлена общественности»

2017-04-27 12:39 | www.apa.az | 2

Согласно подписанному между Азербайджаном и Россией соглашению о военно-техническом сотрудничестве, из России поступает очередная партия современной военной техники различного назначения.





Об этом АПА сообщил полковник-лейтенант запаса Мирсамил Хадиев. По его словам, представленные общественности 26 апреля оружие и техника это не все, что приобрело Министерством обороны, а лишь незначительная часть: «Потому что с точки зрения безопасности недопустимо демонстрировать все оружие и технологию. Технику и оружие приобрели не для того, чтобы показывать на параде. Они приобретены для использования в бою, уничтожения врага и освобождения наших оккупированных территорий.

Уверен, что закупленная нами военная техника и вооружение будут использованы во время выполнения этого святого долга. Эта военная техника и вооружение в скором времени будет осмотрена специалистами и отправлена в наши подразделения, расположенные в зоне боев, что повысит возможности личного состава во время активных боестолкновений. Считаю, что поэтапная модернизация и использование оружия и техники нового поколения внесет свой вклад в решение задач, поставленных перед нашими ВС. Каждый видит, что азербайджанская армия как с точки зрения технического обеспечения, так и боеготовности в мировом масштабе занимает свое место в ряду сильных армий. Как следствие этого процесса она в состоянии решить любую боевую задачу».