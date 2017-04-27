30 апреля будут проведены первые вступительные экзамены в вузы

2017-04-27 12:40 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамены будут проведены в целом 66 зданиях в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

За ходом экзаменов будут наблюдать 237 руководителей экзаменационного процесса и 2637 преподавателей общеобразовательных учреждений.

С целью обеспечения безопасности в экзаменационных центрах за день до экзаменов будет проведен последний осмотр с участием сотрудников Особой государственной службы охраны Азербайджана, и все экзаменационные залы, входы и выходы, здания будут опечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления охраны МВД.

В экзамене предусматривается участие 35 433 абитуриентов, 177 из них являются гражданами иностранных государств. Самый пожилой абитуриент 1961 года рождения, самый молодой – 2002 года рождения.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и будут длиться 3 часа.

В отношении абитуриентов, у которых при входе в здание будут обнаружены мобильные телефоны и конспекты, будет составлен акт, и они не будут допущены в здание.