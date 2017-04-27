В Самурском лесу полыхает пожар

2017-04-27 11:12 | www.oxu.az | 2

В расположенном на российско-азербайджанской границе Самурском лесу вспыхнул пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report со ссылкой на российские СМИ, пожар вспыхнул на территории Дагестана.

МЧС Дагестана уже направило вертолет для тушения крупного пожара. На месте уже работают около 50 человек и две единицы техники. Местные жители помогают спасателям в тушении огня.

Общая площадь пожара составляет 2 га. Горит в основном сухая трава и кустарники.

A.M.

