Угрозы пожара на территории Азербайджана нет - минэкологии

2017-04-27 12:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Угрозы распространения пожара на территорию Азербайджана не имеется, сообщили в четверг Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, комментируя лесной пожар, произошедший на территории Дагестана, поблизости от азербайджано-российской границы.

В структуре отметили, в любом случае, азербайджанская сторона предпринимает необходимые меры безопасности, и для предотвращения распространения пожара соответствующие структуры работают в усиленном режиме.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)