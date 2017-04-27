Эгемен Бахыш: Решение ПАСЕ в отношении Турции не служит демократии (эксклюзив)

2017-04-27 12:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед СЕ не является решением во имя демократии в Турции. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в четверг экс-министр Турции по делам ЕС Эгемен Бахыш.

По словам Бахыша, это решение ПАСЕ является делом рук лоббистов, работающих против Турции.

«Уже долгое время в европейских странах существует антитурецкое лобби. Оно распространяет дезинформацию в отношении Турции в парламентах ряда европейских стран», - сказал он.

Экс-министр считает, что у Турции и Европы прочные связи в ряде сфер.

По его словам, вместо того, чтобы укреплять отношения с Турцией, экономика которой развивается, и которая уже стала важным игроком в регионе, ПАСЕ приняла решение под давлением некоторых сил.

Как отметил Бахыш, данное решение ПАСЕ не является неожиданным.

«Перед референдумом в Турции в европейских странах оказывалось давление на турецких избирателей, блокировались митинги и собрания турецких официальных лиц. До прихода Партии справедливости и развития (ПСР) в правительство Турции страна находилась под режимом мониторинга обязательств перед СЕ. Но ПСР осуществила много реформ и страна вышла из этой процедуры, и может сделать это еще раз. Однако последнее решение ПАСЕ служит политическим интересам», - сказал он.

Бахыш подчеркнул, что Турция должна работать против этого лобби и информировать Европу о реалиях страны с помощью соотечественников, проживающих в европейских странах.

Ранее большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед СЕ.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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