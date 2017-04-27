Наш соотечественник назначен на высокую должность в Казахстане

2017-04-27 12:52 | www.apa.az | 2

В рамках проводимой в Астане XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана были назначены новые заместители председателя данной структуры.

Как сообщили АПА в Госкомитете по делам с диаспорой, распоряжением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева председатель ассоциации азербайджанцев Казахстана Абилфас Хамедов и председатель Совета общественного согласия Актюбинской области Сергей Вешняк назначены на должности заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Задачей совещательной структурой при президенте Казахстана Ассамблеи народа Казахстана является поддержка реализации национальной политики страны.