В Азербайджане 11 банков завершили I квартал с убытками

2017-04-27 11:22 | www.oxu.az | 2

В первом квартале этого года чистая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 127 211,32 тыс. манатов. Чистая прибыль банков, работающих с прибылью, составила 173 304,5 тыс. манатов, чистый убыток банков, работающих с убытком, 46 093,18 тыс. манатов. Отметим, что 21 из 32 банков страны завершили первый квартал с прибылью, 11 – с убытками.

Как передает Oxu.Az, об этом аналитическая группа Report сообщает со ссылкой на квартальные финансовые отчеты банков.

Среди работающих с прибылью банков 902 млн маната или 52% прибыли пришлось на Международный банк Азербайджана. Отметим, что МБА пока не обнародовал общественности финансовые показатели, прибыль же указана в опубликованной банком информации.

Напомним, что завершение первого квартала с убытками некоторыми банками связано с увеличением резервного фонда на покрытие возможных убытков по активам.

Отметим, что, по данным Палаты надзора над финансовыми рынками, в январе-феврале текущего года чистая прибыль банков составила 50,0 млн манатов.

У.А.

