Турция вправе преследовать подозреваемых в попытке переворота – Столтенберг

2017-04-27 12:40 | www.trend.az | 2

Преследование подозреваемых в попытке переворота является правом властей Турции, но оно должно осуществляться строго в рамках закона, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Турция имеет право защищать себя и также преследовать в рамках закона тех, кто стоял за неудавшейся попыткой переворота", — сказал он по прибытии на неформальную встречу глав минобороны 28 стран-членов Евросоюза в Валлетте.

Генсек НАТО подчеркнул при этом, что проводимое турецкими властями расследование должно вестись строго в рамках закона.

Вечером 15 июля руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.