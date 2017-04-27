В парламенте Бразилии не дали выступить депутату, надевшему костюм рабочего

2017-04-27 11:29 | www.oxu.az | 2

Председатель парламента Бразилии запретил депутатам выступать с трибуны в неподобающей одежде. По мнению Родригу Майя, приходящие на заседание народные избранники должны быть одеты «в соответствии с традициями нижней палаты», передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Данное заявление прозвучало после инцидента с участием депутата коммунистической партии Ассиса Мелу. Он надел костюм бразильского рабочего — белый халат, перчатки и сапоги — чтобы выразить солидарность с трудящимися. Но выступить ему не дали.

Парламент Бразилии в настоящее время обсуждает реформу трудового законодательства. Противники документа считают, что он нарушает права работников. В знак протеста профсоюзы объявили о всеобщей забастовке. К ней присоединятся банковские служащие, а также водители автобусов и железнодорожного транспорта. Некоторые авиакомпании и сотрудники аэропортов 28 апреля также не будут работать.