Новое назначение в органах прокуратуры Азербайджана

2017-04-27 11:36 | www.oxu.az | 2

В органах прокуратуры Азербайджана произведено новое назначение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, приказом генпрокурора Закира Гаралова начальник управления по информобеспечению и оргвопросам Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Орхан Исаев освобожден от занимаемой должности и назначен замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Отметим, что бывший заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Ильгар Аббасов вчера соответствующим приказом генпрокурора Закира Гаралова был освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором города Баку.

Бывший прокурор города Баку Азиз Сеидов, полномочия которого истекли, 25 апреля решением Милли Меджлиса был назначен судьей Верховного суда.

A.M.

