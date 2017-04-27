Завтра в Баку сохранится теплая погода

2017-04-27 12:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 17-22, в Баку ночью - 8-10, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 7-12, днем 20-25, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)