Узбекистан и ЕС обсудили перспективы развития сотрудничества

2017-04-27 12:49 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в четверг специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Питера Буриана, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии, посол Питер Буриан прибыл с визитом в Ташкент накануне.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также отдельные региональные вопросы, рассмотрели практические аспекты подготовки к проведению в Узбекистане межрегиональной министерской встречи Евросоюз – Центральная Азия.

Также состоялся обмен мнениями по графику и повестке дня предстоящих двусторонних контактов, заседаний совместных институтов взаимодействия.

Во встрече принял участие глава делегации ЕС в Узбекистане, посол Эдуардс Стипрайс.

В рамках визита спецпредставителя ЕС состоятся двусторонние встречи с официальными лицами, представителями гражданского общества, деловых кругов, а также знакомство с проектной деятельностью, финансируемой ЕС в Узбекистане.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Натаван Эфендиева)