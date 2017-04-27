В Баку задержаны лица, укравшие из квартиры золотые украшения на 12 тысяч манатов

2017-04-27 13:17 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, сотрудники Наримановского РУП и 18-го отделения полиции провели совместные оперативно-розыскные мероприятия. В результате операции были задержаны подозреваемые в совершении кражи из квартиры Лалы Испандияровой золотых украшений на 12 тысяч манатов Нармин Мустафаева и Али Набиев. Кража была совершена, когда потерпевшая вместе с членами семьи находилась в Сабирабадском районе.

После того, как потерпевшая позвонила на службу «102» МВД и заявила о краже, оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Наримановского РУП и 18-го отдела полиции, провела осмотр места происшествия. Были взяты показания владельца квартиры, сняты отпечатки пальцев с места преступления. Выяснилось, что преступники смогли проникнуть в квартиру, разбив оконное стекло.

Отметим, квартира, в которой было совершено преступление, принадлежала умершему дяде Нармин Мустафаевой, подозреваемой в причастности к краже. Во время дачи показаний Н.Мустафаева призналась, что, воспользовавшись отсутствием своих родственников, она вместе со знакомым Али Набиевым совершила кражу.



В связи с данным фактом в следственном отделе Управления полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.