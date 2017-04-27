Министерство о трансплантации органов умерших

2017-04-27 11:50 | www.oxu.az | 2

У нас имеется механизм трансплантации органов умерших, но нет «первопроходцев», которые бы взялись за эту работу.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля Минздрава Эльхан Азизов.

Специалист заявил, что сегодня в Азербайджане переcаживают органы от живых доноров, но трансплантация органов от умерших не проводится. Хотя законодательство Азербайджана не запрещает такие операции, существуют другие причины, препятствующие этому:

«Проблемы связаны с реалиями Азербайджана. Проблемы, исходящие из национального менталитета, присущего азербайджанцам мышления, создают затруднения. Если в Азербайджане человек в завещании разрешил использовать свои органы, то после его смерти с трансплантацией органов не будет никаких проблем. Конечно, биологическая смерть человека и смерть мозга должны быть подтверждены в полностью неоспоримой форме. Такие решения принимает не отдельный врач, а консилиум. Консилиум медицинского учреждения, в котором осуществляется трансплантация, должен принять решение, которое будет одобрено главврачом. Также, если случай смерти требует судебно-медицинской экспертизы, то может быть получено разрешение судебно-медицинского эксперта. В настоящее время у нас имеются все вышеупомянутые процедуры для пересадки органов умерших. Просто никто этого не делает. Это, вероятно, связано с нашим менталитетом. Если мы проведем опрос на улице на тему «дали ли бы вы согласие на трансплантацию ваших органов или органов ваших близких родственников после смерти?» 99 процентов участников опроса дадут отрицательный ответ. В Азербайджане другое мышление, подход по этому вопросу».

З.Г.

