Граждане Ирана смогут проголосовать на двух избирательных пунктах в Азербайджане

2017-04-27 12:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Азербайджане граждане Ирана смогут проголосовать в двух избирательных пунктах во время президентских выборов, которые пройдут в Иране 19 мая.

Избирательные пункты будут открыты в посольстве Ирана и консульстве Ирана в Нахчыване.

В голосовании в Азербайджане ожидается участие свыше 2 000 граждан Ирана.

В связи с тем, что президентские выборы в Иране совпадают с IV Играми исламской солидарности "Баку-2017", которые пройдут с 12 по 22 мая, предусмотрено создание условий для участия в выборах, также и для иранских спортсменов и туристов, которые прибудут в Азербайджан для участия в Играх.

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.

Нынешний президент Ирана Хасан Рухани выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах. На предстоящих выборах главным соперником действующего президента Рухани является влиятельный священнослужитель Эбрахим Раизи.

Большинство консерваторов поддерживает Раизи, который занимает должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляет святыню шиитов Ирана в городе Мешхед.

Хасан Рухани был избран президентом Ирана, одержав победу на президентских выборах в 2013 году.

(Текст: Кямаля Сеидова)