Самый выгодный инвестиционный инструмент

2017-04-27 12:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В 2000-2017 годах цена квадратного метра в Баку в долларовом выражении увеличилась приблизительно на 350 процентов. В манатном выражении рост цен выглядит еще более убедительным – в 7 раз, считают в Центре стратегических исследований при Группе компаний “AS Group Investment”.

Для сравнения: в Москве средняя цена квадратного метра за аналогичный период повысилась приблизительно на 300 процентов, в Лондоне - 200 процентов, в Париже – 180 процентов. Именно эти города обладают высокой инвестиционной привлекательностью, вследствие чего здесь был зафиксирован наибольший рост цен.

В Баку устойчивый ценовой рост связан с высоким спросом на жилую недвижимость. Согласно информации Государственного комитета статистики, в 2016 году площадь жилья на душу населения составила 17,8 м². Интересно, что этот показатель не изменился с 2011 года. Хотя, за эти годы общая площадь жилого фонда увеличилась на 11,7 миллиона м². Таким образом, как показывает статистика последних лет, динамичное строительство жилья за последние годы в самом лучшем случае компенсирует темпы роста численности населения. Если учитывать, что Баку - наиболее развитый регион Азербайджана и является более привлекательным для трудовой деятельности и жизни, спрос на жилье здесь еще долгие годы будет высоким, что будет влиять на ценовую ситуацию. Это мнение находит свое отражение в ценовой статистике последних лет. С января 2015 года по январь 2017 года цены на рынке недвижимости снизились на 1,5 процента. В то время как в новостройках за этот период был зафиксирован рост на один процент.

Очевидно, что правильное и своевременное инвестирование в недвижимость может принести в течении трех лет до 100 процентов доходности. В условиях Азербайджана ни один инвестиционный инструмент не обладает такой высокой доходностью.

По мнению экспертов Центра, в арсенале инвесторов есть множество инвестиционных инструментов, которые они широко применяют в своей инвестиционной деятельности. В зависимости от особенностей страны, количество этих инструментов снижается или увеличивается. В роли инвестиционных инструментов в Азербайджане выступают банковские вклады, драгоценные металлы и недвижимость. Центр стратегических исследований при Группе компаний “AS Group Investment” прогнозирует, что недвижимость в ближайшие годы останется самым выгодным инвестиционным инструментов. В условиях приостановления 20-летней ипотеки и острой конкуренции строительные кампании объявляют различные скидки. В этой связи, еще больше расширяются возможности приобретения недвижимости по выгодным условиям.

Но при выборе необходимо соблюдать ряд правил. Если квартира приобретается именно в целях инвестирования, то более целесообразно ее приобретать в строящихся жилых домах. В частности, ценовая разница между строящейся и уже построенной квартирой порой достигает до 100 процентов. Выждав благоприятный момент, инвестор может купить квартиру в строящемся здании по еще более выгодной цене. Для примера отметим, что в расположенном вблизи станции метро «Эльмляр Академиясы» жилом комплексе премиум класса “Renessans Palace” до 31 мая цена 1м² снизилась на 300 манатов и стартует с 1500 манатов. Следует отметить, что в этом комплексе цены вне кампании стартуют с 1800 и средняя цена составляет 1950 манатов. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в конце этого года и согласно ценовой политике к концу следующего года цена 1м² достигнет до 2500 манатов. Таким образом, правильно инвестировав уже на начальном этапе можно заработать более 60 процентов.

Рост цен в процессе строительства является общей тенденцией, которая наблюдается как на рынке недвижимости Азербайджана, так и других стран. Есть жилые комплексы, где во время строительства цена 1м² составляла 800 АЗН, а сейчас достигает до 5000 АЗН. С другой стороны, следует учитывать, что “Renessans Palace” будет сдан в эксплуатацию в конце этого года. Аренда квартир площадью 60-70 м², расположенных вблизи комплекса – метро станции «Эльмляр Академиясы» приносит ежемесячный доход в размере 500 манатов или пять процентов годовых.

"Но следует учитывать, что наравне с арендой квартир, инвестор может получить доход от роста цен на недвижимость. В большинстве стран мира, в особенности в странах, где наблюдается экономический рост стоимость недвижимости склонна к росту", - говорится в сообщении Центра стратегических исследований при Группе компаний “AS Group Investment”.