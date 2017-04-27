Депутат: «В некоторых кафе и ресторанах в кальяны добавляют наркотики»

2017-04-27 13:23 | www.apa.az | 2

«В ряде кафе и ресторанов в кальяны добавляют наркотические вещества».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем круглом столе «Усиление законодательства Азербайджана по борьбе с курением табака» в Милли Меджлисе сказал депутат Араз Ализаде.

Он предложил вообще запретить в стране курение кальяна: «Во многих объектах с помощью кальяна создают условия для распространения наркотических средств в стране, таким образом они расширяют свой бизнес. Кальян вреднее табака, является носителем еще большего количества вирусов. Говорят, что при курении меняют мундштук. Даже если его меняют, трубку же не меняют, а это приводит к распространению инфекций. Нет необходимости беспокоиться, что туристы будут недовольны этим. Что теперь, нам для них открыть опиумную курильню как в Европе?»