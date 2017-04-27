Минздрав Грузии предложил бедным гражданам символическую цену на лекарства

2017-04-27 12:03 | www.oxu.az | 2

Министерство здравоохранения Грузии в рамках программы всеобщего здравоохранения предложило социально незащищенным гражданам страны символическую цену на жизненно важные лекарства.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Грузия онлайн.

Начиная с лета этого года, социально незащищенные или одинокие пенсионеры, а это 500-600 тысяч граждан Грузии, ежемесячно смогут покупать необходимые для лечения хронических заболеваний медикаменты за 1 лари (0,41 доллар). Для этого правительство выделило около четырех миллионов лари.

«Всего правительство планирует закупить 24 наименования лекарств, они будут доступны по символической цене для населения. Максимум, придется заплатить один лари. Кроме этого, они смогут приобрести запас необходимых лекарств в соответствующей сети аптек на три месяца», - заявил замминистра здравоохранения, директор Агентства соцобслуживания Заза Софромадзе.

З.Г.