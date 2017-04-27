Нагорно-карабахский конфликт несет риски для всего региона - посол Италии (эксклюзив)

2017-04-27 13:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт несет риски для всего региона, поскольку насилие не останавливается и время от времени наблюдается эскалация напряженности, сказал Trend в четверг посол Италии в Баку Джампаоло Кутилло.

«Южный Кавказ это критически-важный регион, соединяющий Европу с Азией, и Север с Ближним Востоком», - сказал Кутилло, добавив, что сохранение мира и безопасности в этом регионе, означает развитие региона.

Это важно не только для двух стран, но и для всего мира, сказал посол.

«Я желал бы, скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вероятно, на это потребуется время, но это необходимо сделать», - сказал посол.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова, Эльмира Таривердиева)