В Баку прошел концерт, посвященный 94-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой (ФОТО)

2017-04-27 13:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт, приуроченный к 94-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано Исполнительной властью Сабаильского района Баку и музыкальным колледжем имени Асафа Зейналлы.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, творческой молодежи.

Открывая мероприятие, глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров и директор музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов отметили, что Зарифа Алиева, имеющая огромные заслуги в развитии национальной медицины, является одним из самых видных ученых и личностей в истории Азербайджана XX века. Зарифе Алиевой принадлежат огромные заслуги в развитии азербайджанской офтальмологии и признании ее в мире. Благодаря трудам ученого об азербайджанской офтальмологии узнали во всем мире. И поэтому уже стало традицией проведение конференций, вечеров музыки и других мероприятий, приуроченных ко дню рожденья видного ученого. Это является проявлением глубокого уважения народа к памяти Зарифы Алиевой, которая на протяжении всей жизни дарила людям свет и счастье, являющейся олицетворением благородства и милосердия.

На открытии вечера прозвучала композиция дочери Зарифы Алиевой – Севиль Алиевой под названием "Ana" ( Мать), которую исполнил лауреат международных конкурсов Кязым Ниджат в сопровождении заслуженного деятеля искусств Алибалы Рзаева.

Концерт продолжили талантливые ученики колледжа, лауреаты республиканских и международных конкурсов, которые выступили в сопровождении профессорско-преподавательского состава, известных музыкантов учебного заведения. На вечере были исполнены классические произведения известных азербайджанских и мировых классиков, народные песни и мугамные композиции. Выступили коллективы колледжа – оркестр струнных инструментов под управлением Сулеймана Бабакишизаде, оркестр духовых и ударных инструментов под управлением заслуженного деятеля искусств, дирижера Алибалы Рзаева, ансамбль народных инструментов под управлением Давуда Абдуллаева, коллектив хорового исполнения под управлением дирижера Саиды Гёйчайской и другие.

Каждое выступление сопровождалось овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)