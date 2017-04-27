На автомагистрали Алят-Астара полицейская машина столкнулась с «Mercedes», 2 человека погибли, 4 пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-04-27 13:37 | www.apa.az | 2

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, авария была зарегистрирована на территории Сальянского района.

Согласно информации, автомобиль Государственной дорожной полиции, за рулем которого находился Мамедъяров Натиг Мехди оглу, при обгоне столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем марки «Mercedes».

В результате ДТП 6 человек получили травмы. Они были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу. Двое из них скончались в больнице.

Пострадавшими являются жители Баку - Аллахверди Агали оглу Ахмедов (1950 г.р.), Ульви Самед оглу Садыгов (1986 г.р.), Эльчин Казым оглу Дадашев (1982 г.р.), жители Сальянского района - сотрудники дорожной полиции Эльнур Закир оглу Алиев (1988 г.р.) и Натиг Нифти оглу Мамедъяров (1988 г.р.).

Имена погибших пока не разглашаются.