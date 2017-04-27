Самую дорогую нефть Китай покупает в Азербайджане

2017-04-27 12:10 | www.oxu.az | 2

Китай по итогам января-марта 2017 года увеличил импорт нефти на 15% - до 104,77 млн тонн. В стоимостном выражении рост составил 78,7% - до 40,82 млрд долларов США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, самым крупным поставщиком в январе-марте стала Саудовская Аравия — 14,36 млн тонн, экспорт увеличился на 4,9%. В стоимостном выражении рост составил 64,1% - до 5,72 млрд долларов. Средняя стоимость саудовской нефти выросла на 144 доллара и составила 398 долларов за тонну.

Из России в I квартале Китай импортировал 13,58 млн тонн, увеличив поставки на 12%. Стоимость выросла на 74,1%, до 5,52 млрд долларов, средняя цена нефти составила 406,5 долларов и увеличилась на 145 долларов.

На третьем месте в структуре импорта — Ангола, поставки выросли на 12,7% - до 12,88 млн тонн. Стоимость сырья увеличилась на 64,3% и составила 5,06 млрд долларов, при росте средней цены на 123 доллара - до 393 долларов за тонну. Также вырос объем экспорта из Ирака, Омана и Ирана - на 19,6%, 9,1% и 8% соответственно. Объем поставок из Ирака составил 9,6 млн тонн, из Омана - 8,87 млн тонн, из Ирана - 6,82 млн тонн.

В I квартале максимально дорого Китаю обошлась нефть из Азербайджана - по 436,7 долларов за тонну, самую дешевую нефть КНР получил из Венесуэлы - 289,8 долларов за тонну.

У.А.

