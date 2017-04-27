В Париже молодежь выступает одновременно против Ле Пен и Макрона

2017-04-27 13:33 | www.trend.az | 2

Ограничение и блокировка доступа в школы и лицеи Парижа, акции протеста у стен учебных заведений — молодежь в четверг выступает одновременно против обоих кандидатов на пост главы государства, вышедших во второй тур президентских выборов во Франции, передает РИА Новости.

Как передает агентство Франс Пресс, из 20 учебных заведений, доступ к которым в 08:30 местного времени был ограничен, вход в четыре был перекрыт полностью, еще в шесть — частично. "В остальных предпринимались попытки блокировки и проводятся акции протеста неподалеку", — отмечает агентство.

​"Ни Марин, ни Макрон, ни отечества, ни хозяина" и "их выборы — наше будущее" — с такими лозунгами выступает молодежь.

По информации на 10:50 парижского времени, в части учебных заведений акции протеста уже завершились.

В воскресенье прошел первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона — 60%.