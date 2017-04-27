Рамиз Гулиев отметит юбилей гала-концертом с участием известных исполнителей и музыкантов

2017-04-27 13:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева 2 мая состоится гала-концерт, посвященный 70-летию народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера ордена "Шохрат", профессора, прославленного исполнителя на таре Рамиза Кулиева, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Концерт организован при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и Филармонии. В праздничном вечере примут участие известные деятели культуры, инструменталисты, певцы и музыкальные коллективы.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1964-69 годах получал образование в Государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли по специальности тар и на дирижерском факультете. 1974 год становится знаменательным в жизни Рамиза Гулиева - дважды становится лауреатом: в июне ему присуждается I премия на Закавказском фестивале музыкантов-исполнителей, а в октябре он становится победителем V Всесоюзного конкурса артистов эстрады (среди 1100 участников) в Москве. Выступление Рамиза Гулиева восторженно принимали в Голландии, Швейцарии, Германии, Японии, США, Канаде, Дании, Франции, Австрии, Израиле, Англии, Турции, Молдове, Польше, Афганистане, Сирии, Пакистане, Алжире, Тунисе, Индии, Иране, Ираке и Гвинее-Бисау. В 1987 году в Самарканде на III Международном музыковедческом симпозиуме с большим успехом выступил как солист и руководитель трио имени Садыгджана. В 1988 году после успешного выступления на международном фестивале фольклорной музыки, проводимом ЮНЕСКО в США, получил "Специальный диплом за высокое мастерство". В том же году был удостоен звания "Народного артиста Азербайджана". В 1989 году был приглашен на традиционный фестиваль «Большой Шелковый Путь», где за 40 дней выступил концертами в более тридцати городах Японии. В 1999 году с большим успехом выступил на международных фестивалях в Люцерне (Швейцария), Ставангере и Бергене (2003-2004, Норвегия). Он был удостоен многих премий и наград, среди них - международная премия «Хумай» (1993), «Тусиаб» (1998), «Симург» (2001,2004), премия Международного музыкального фестиваля «Фаджр» (Иран) – «Золотая лира» (2006).

Рамиз Гулиев выступал со многими известными оркестрами, в числе которых Венский государственный камерный оркестр, "Wiener Consilium Musicum" (Австрия), парижский оркестр "Лямуре" (Франция), симфонический оркестр "Дунай" (Венгрия), Государственный камерный оркестр имени Богдана Вархала (Словакия), Филармонические оркестры (Люблин, Подлязия и Кошалин / Польша), "La Strimpellata" (Швейцария), симфонический оркестр "Trondheim" (Норвегия), оркестр государственной капеллы Анкары (Турция), государственный оркестр народных инструментов Тегерана (Иран), государственные симфонические оркестры Беларуси, Украины, Молдовы и Узбекистана, государственный симфонический и камерный оркестры Азербайджана. Он сотрудничал также с такими коллективами, как Академический государственный оркестр народных инструментов и оркестр эстрады Всесоюзного Радио, Национальный Академический оркестр народных инструментов России имени Н.Осипова и филармоническими оркестрами Новосибирска и Калининграда (Россия). Наряду с неустанной исполнительной деятельностью, замечательный тарист отдает много сил и энергии педагогической работе. Преподавал в музыкальных школах Баку, с 1974 по 1992 годы – преподаватель кафедры народных инструментов, доцент и профессор Государственной консерватории, с 1992 по 2002 годы – руководитель кафедры. Профессор Рамиз Гулиев воспитал много талантливых исполнителей в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и за рубежом. Также необходимо отметить полезную и весьма ценную научно-методическую деятельность прославленного музыканта. Он является автором ряда методических пособий и переложений произведений зарубежных и азербайджанских композиторов. В 2013 году итальянская компания «Felmay» под эгидой ЮНЕСКО выпустила музыкальный альбом Рамиза Гулиева под названием «Диалоги с таром». В 2007 году был удостоен высокой государственной награды - ордена "Шохрат", а в 2014 году - Государственной премии Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)