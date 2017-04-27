Посол: «Работы по TAP возобновлены»

2017-04-27 14:00 | www.apa.az | 2

«В Италии возобновлены работы по проекту TAP, и они идут по графику». Об этом АПА-Экономикс сообщил посол Италии в Азербайджане Джанпаоло Кутило.

«Верховный суд Италии принял решение о том, что этот проект полностью законный и соответствует стратегическим целям страны. У нас есть все основания утверждать, что работы продолжатся по графику, и первый газ посредством TAP мы планируем получить в 2020 году», - сказал дипломат.

Напомним, что ранее Административный суд Рима отклонил апелляционную жалобу на приостановление строительства проекта TAP. Суд вынес решение об отклонении апелляции, выдвинутой провинцией Пуглии против решения правительства Италии о пересадке оливковых деревьев.

Отметим, что окружной суд города Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию. Решение суда блокирует все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо.

Добавим, что консорциум TAP, начавший пересадку оливковых деревьев с марта текущего года, сталкивается с провокациями. Комитет «No TAP», организованный движением «5 звезд», выступают против пересадки деревьев. В ходе акции протеста, произошедшей 29 марта, между полицией и протестантами возникло противостояние.

Общая протяженность TAP составляет 878 км. Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки запланированы к началу 2020 года.

Маршрут ТАР протяженностью 520 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).