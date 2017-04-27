В Ереване арестован координатор грантовых программ делегации ЕС

2017-04-27 14:20 | www.apa.az | 2

В Ереване накануне был арестован сотрудник делегации ЕС.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», эту информацию подтвердила советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

Координатор грантовых программ делегации ЕС подозревается в присвоении.

Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело, связанное с присвоением грантовых средств. По делу проходят 10 человек, один из которых находится в розыске.