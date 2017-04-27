Интересный диалог Ильхама Алиева и Хошбахта Юсифзаде – ВИДЕО

2017-04-27 12:24 | www.oxu.az | 2

В среду, 26 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев на территории Бибиэйбатского промысла SOCAR ознакомился с состоянием после восстановления первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом.

Как передает Oxu.Az, глава государства побеседовал с нефтяниками.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде сказал:

- В этом году будет добыта двухмиллиардная тонна нашей нефти. 28 марта 1971 года была добыта миллиардная тонна нефти. 2 апреля того же года в Москве состоялся 24-й съезд. Выступивший на съезде общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, что азербайджанские нефтяники добыли один миллиард тонн нефти. Вернувшись затем в Азербайджан, он 21 апреля провел совещание. В этом совещании принимали участие министр нефтяной промышленности СССР Валентин Шашин и я. Гейдар Алиев поздравил азербайджанских нефтяников. Таким образом, наши нефтяники добыли миллиардную тонну нефти в период руководства Гейдара Алиева. Двухмиллиардная тонна нефти будет добыта в период Вашего руководства. До сих пор извлечено 1 миллиард 971 миллион тонн нефти. Один миллиард тонн - на море, 971 миллион тонн – на суше.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

Хошбахт Юсифзаде: В то время Гейдар Алиев в выступлении сказал, что в истории старейшей нефтяной промышленности небольшой республики добыт 1 миллиард тонн нефти.

Президент Ильхам Алиев: И мы должны отметить это.

Хошбахт Юсифзаде: Сейчас эта республика доведет добычу нефти до двух миллиардов тонн. Наши нефтяники также добыли 700 миллиардов кубометров газа.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это будет хорошим событием, и мы его отметим. Обнаружение здесь этой скважины - уже история.

Хошбахт Юсифзаде: Да, история. Приезжали снимать фильм об этом. Я сказал, что первая скважина была пробурена здесь в 1847 году. У меня спросили, есть ли документ? Нет, но мы слышали об этом друг от друга. Тогда комиссия подняла все документы.

Ровнаг Абдуллаев: Господин Президент, в архивах были подняты все документы.

Президент Ильхам Алиев: Это архивные документы?

Ровнаг Абдуллаев: Да, архивные документы.

Президент Ильхам Алиев: Мы должны хорошо пропагандировать это в мире. Потому что я неоднократно говорил, что впервые нефть промышленным способом была добыта в Азербайджане, однако место этого не было точно известно. Поэтому я дал поручение установить это место. Конечно, нам было известно, что это было на территории Биби-Эйбат, однако сейчас это место уточнено и здесь создан прекрасный памятник. Считаю, что это прекрасное событие как для нефтяников, так и для туристов, прибывающих в нашу страну.

A.M.