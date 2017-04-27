Посол Италии: Карабахский конфликт – самая большая проблема региона

2017-04-27 12:28 | www.oxu.az | 2

Нагорно-карабахский конфликт является самой большой проблемой и угрозой для региона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо.

«Италия и Европейский союз считают, что нужно прилагать больше усилий для проведения переговоров по урегулированию данного конфликта. Решение этого вопроса, конечно, будет способствовать развитию региона. Все заинтересованные стороны извлекут выгоду из этого», - сказал посол.

З.Г.

