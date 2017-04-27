Центробанк Азербайджана привлечет у банков 250 млн манатов

2017-04-27 13:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 апреля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 250 миллионов манатов, сообщает в четверг ЦБА.

Учитывая большой спрос на размещение манатных средств, Центробанк продолжает увеличивать объем привлечения. На последних аукционах, состоявшихся 17 и 24 апреля, объем предложения составлял 150 и 200 миллионов манатов соответственно, тогда как спрос составил 298 миллионов и 365,3 миллиона манатов.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.



Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 12,01-14,99 процента.



Срок размещения средств - 14 дней.



Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы. С учетом большого спроса на размещение манатных средств, ЦБА увеличил не только сумму депозита, но и периодичность проведения аукционов.



В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 27 апреля составляет 1,7025 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli