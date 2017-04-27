В Баку открылся клуб быстрых знакомств

2017-04-27 12:34 | www.oxu.az | 2

Теперь мужчины, знакомясь одновременно с десятком женщин, больше не будут опасаться того, что от одной из них получат неожиданную пощечину.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, буквально полторы недели назад в Баку был создан клуб быстрых знакомств.

Организаторы разработали специальный сайт и даже открыли страницу для желающих попытать свое счастье на быстром свидании.

Как рассказала помощник организатора клуба Севиль Лятифзаде, идея коротких знакомств известна во всем мире уже давно. Первый подобный опыт как проект имелся в Баку в 2014 году, однако, он быстро свернулся. Теперь организаторы проекта решили его возобновить, дав второе дыхание.

«Идея такова, что в нашем городе знакомиться на улице не очень удобно. Возникает агрессия непонятно откуда», - пояснила она. Короткие знакомства позволяют в течение полутора часов познакомиться сразу с несколькими мужчинами и женщинами. Если кому-то человек пришелся не по вкусу, можно просто прекратить разговор. Может быть, они видят друг друга в первый и последний раз».

Для того чтобы стать членом клуба, надо зарегистрироваться на этом сайте и получить приглашение на встречу. Единственное требование, которое должны выполнить участники, - это заплатить за место в ресторане, где они будут находиться в течение полутора-двух часов. При этом вся информация об участниках конфиденциальна. У них никто не будет требовать свидетельств о браке и удостоверений личности. А на одно свидание они потратят пять минут.

Несмотря на то, что проект заработал чуть более недели назад, уже поступили обращения от двухсот желающих принять участие в быстрых свиданиях. Из них была отобрана первая группа - это женщины 25-35 лет и мужчины 30-40 лет. Организаторы обещают, что к концу недели состоится первое свидание. Сейчас они заняты поиском ресторана, где можно было бы организовать встречу. После свиданий участники смогут получить только телефонные номера друг друга и при желании продолжить общение. Организаторы объясняют, что такие встречи позволяют расширить круг знакомств. Особенно этот проект был бы полезен для занятых людей.

A.M.