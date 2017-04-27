Названа дата запрета на движение транспорта по спецполосам в Баку

2017-04-27 12:40 | www.oxu.az | 2

Кабинет Министров Азербайджана издал распоряжение об использовании специальных полос в Баку во время IV Исламских игр солидарности.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что специальные дорожные разделительные полосы в связи с IV Исламскими играми солидарности будут использоваться с 5 по 25 мая.

К.Алиев сказал, что если автомобили, за исключением привлеченных к IV Исламским играм солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, тогда их водители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, К.Алиев отметил, что с 5 по 25 мая также усилится контроль в связи с въездом транспортных средств из районов в Баку.

A.M.

