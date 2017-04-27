В Азербайджане предлагается ввести запрет на курение кальяна

2017-04-27 14:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На территориях, близко расположенных к образовательным учреждениям, необходимо запретить курение кальяна в закрытых, общественных и бытовых местах. С этим предложением выступила вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова на мероприятии на тему «Усиление азербайджанского законодательства по борьбе с табаком».

По ее словам, в связи с этим необходимо внести дополнения в законопроект «Об ограничении использования табачной продукции»: «Вокруг учебных заведения всегда бывает много общественно-бытовых объектов. Идя на занятия, и выходя с уроков молодежь проявляет интерес к ним, и никто не будет отрицать то, что молодежь ходит в эти места, и курит кальян. Поэтому мы не должны довольствоваться только тем, чтобы запрещать кальян в закрытых помещениях».

В Азербайджане необходимо полностью запретить курение кальяна, сказал, выступая на мероприятии, член парламентского комитета по труду и социальной политике, депутат Араз Ализаде: «Кальян очень вреден для человеческого организма. При использовании кальяна каждый раз необходимо менять мундштук и сам шланг, но это не соблюдается. Кальян курят и больные, и здоровые люди, поэтому среди них распространяется туберкулез и другие болезни. Их используют и наркоманы. Многие не курят сигареты, но им нравится запах кальяна. С другой стороны, в Азербайджане не производится табак для кальяна, их ввозят из-за рубежа, значит, из страны вывозится валюта, что тоже не приносит никакой пользы для бюджета страны».

Араз Ализаде считает, что запрет кальяна не может уменьшить интерес туристов к стране.

Депутат предлагает, чтобы в законодательство были внесены изменения для штрафования лиц, продающих детям сигареты, и против них должны быть приняты меры.

Согласно обсуждаемому законопроекту «Об ограничении использования табачной продукции», кальян и электронные сигареты также приравнены к табачной продукции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )