Проект "Южный газовый коридор" имеет сильную поддержку итальянского правительства - посол (Эксклюзив)

2017-04-27 14:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" имеет сильную и последовательную поддержку со стороны итальянского правительства, сказал в четверг Trend посол Италии в Баку Джампаоло Кутилло.

По его словам, возникли некоторые юридические проблемы, связанные с реализацией проекта, но все они были разрешены в ходе судебного разбирательства в Италии.

«Насколько я знаю, работы по строительству "Южного газового коридора" идут в соответствии с графиком», - сказал Кутилло.

На днях суд Италии отменил решение областного суда Лацио о приостановке процесса перемещения оливковых деревьев, которое осуществлялось в связи с прокладкой маршрута Трансадриатического газопровода (ТАР), который будет прокачивать азербайджанский природный газ в Европу.

Данное решение суда открывает путь для восстановления работ по прокладке Трансадриатического газопровода по территории Италии.

Ранее, 6 апреля областной суд Лацио отменил решение министерства экологии Италии относительно перемещения оливковых деревьев, расположенных на пути маршрута ТАР в городе Мелендуньо региона Апулия. После этого процесс перемещения деревьев был остановлен.

Следует отметить, что Государственный совет Италии 27 марта дал разрешение на строительство ТАР.

Трубопровод ТАР, который является частью "Южного газового коридора", стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Анаханум Хидаятова, Эльмира Таривердиева)