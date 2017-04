Başbakan Binali Yıldırım: Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye Afrika Tarım Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi ve geçti. Maalesef dünya ve insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkelerarası rekabetler insanlık değerlerini aşındırıyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki bebeklerin resmini gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın bittiği yerdir. İnsanın olmadığı yerde hiçbir şeyin anlamı yoktur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"BİZ HER ŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Afrika'nın kaynaklarını keşfedip onları almak için değil Afrika'yı birlikte kalkındırmak için projeler geliştirdik. Hatırlayın önceki yıllarda Afrika'ya gitmek için en az bir gününüz yolda geçiyordu. Bugün THY'nın 50'den fazla noktaya uçuşu var. Zaman ekonomisi diye bir şey var. Zaman günümüzde paradan daha değerli. Onun için erişim ve ulaşım işin başı. İlk adımımız havayolu, ikinci adımımız büyükelçiliklerimizin artırılmasaydı. Bu toplantı 2014 yılında Malibu'da alınan kararların hayata geçirilmesi için yapılan bir toplantı. Bu toplantılar ilişkilerimizin gelişmesi için önemli. Az önce istatistiklerden bahsedildi. Afrika'nın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak kullanımında zorluklar olduğunu gördük. Birlikte çalışırsak başarabileceğimiz işler. Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu başarı ortadadır. Türkiye bölgede yaşanan istikrarsızlığa rağmen her türlü terör faaliyeti ile mücadelesini sürdürürken Suriyeli mültecilere de kucak açmıştır. Bu bizim değerlerimizde olan bir şeydir. Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanıyoruz.

"FETÖ KÜRESEL BİR ÖRGÜT, EMPERYAL GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE"

15 Temmuz darbe girişiminde, Afrika ülkeleri Türkiye'nin yanında yer aldılar. Bu alçak kalkışmanın girişimin karşısında Türkiye'nin ve seçilmiş hükümetini, cumhurbaşkanını desteklediler. Onunla da kalmadılar, birçok Afrika ülkesi FETÖ okullarını birer birer kapatıyorlar. Bunlar küresel bir terör örgütüdür. emperyal güçlerle işbirliği halinde oldukları artık sır değildir. Bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken önlemi almazsanız aynı tehlike ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tehlike ile karşı karşıya kalmış bir ülkenin Başbakanı olarak konuşuyorum.

EN ÇOK AFRİKA ÜLKELERİNE GİDEN TEK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN!

Türkiye bir yandan Afrika ile ilişkilerini güçlendirirken bir yandan da Afrika'nın sesinin uluslararası platformlarda daha gür çıkmasını sağlıyor. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kalkınmayı esas alan Afrika 2063 gündemine katkı sağlamayı gerçekleştireceğiz ve gereken çalımayı yapacağız.Cumhurbaşkanımız bugüne kadar Afrika ülkelerine en fazla ziyaret yapan Cumhurbaşkanıdır. Afrika'nın yol arkadaşlarına ihtiyacı var. Türkiye her zaman Afrika'nın yanında olmaya devam edecek. Ülkemizin de Afrika'dan öğreneceği çok şey olduğunu biliyoruz.