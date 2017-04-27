Стали известны личности обвиняемых в махинациях сотрудников делегации ЕС в Армении - ОБНОВЛЕНО

2017-04-27 15:25 | www.apa.az | 2

Следственный комитет Армении представил подробности по делу о присвоении крупных сумм сотрудниками ереванской делегации ЕС.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, пресс-служба ведомства заявила, что в рамках дела о группе лиц, которая, находясь в предварительном сговоре, присвоила крупную сумму, 26 апреля задержана координатор грантовых программ делегации ЕС в Армении Марине Папян.

Ранее сообщалось, что по делу в качестве обвиняемых проходят 13 человек: Тигран Сукиасян, Геворк Казарян, рубина Тер-Мартиросян, Армен Барегамян, Анаит Авагян, Сергей Баласанян, Дина Манукян, Карен Степанян, Тереза Диланян, Александр Погосян, Грайр Генджян, Гарик Чилингарян и Гегам Петросян. В отношении последних троих лиц объявлен розыск.

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14:20

В Ереване накануне был арестован сотрудник делегации ЕС.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», эту информацию подтвердила советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

Координатор грантовых программ делегации ЕС подозревается в присвоении.

Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело, связанное с присвоением грантовых средств. По делу проходят 10 человек, один из которых находится в розыске.