С завтрашнего дня в Азербайджане потеплеет

2017-04-27 12:46 | www.oxu.az | 2

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-11, днем 17-22, в Баку ночью 8-10, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм ртутного столба до 767 мм. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 70-80%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидаются дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

A.M.

