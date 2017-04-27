В Google Play появился новый опасный вирус

2017-04-27 12:53 | www.oxu.az | 1

Порядка 2 млн пользователей установили на свои Android-устройства вредоносное ПО FalseGuide непосредственно из официального магазина приложений Google Play.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на securitylab.ru, вирус был скрыт в более 40 поддельных гайдах (инструкциях) для популярных игр, таких как Pokemon GO и FIFA Mobile.

Установившись на устройство, вредонос делает его частью ботнета, используемого для рассылки рекламы. В процессе инсталляции приложение запрашивает права администратора устройства. Когда FalseGuide получает требуемые привилегии, пользователь больше не может удалить его с устройства. Далее вредонос регистрирует себя в теме Firebase Cloud Messaging с тем же названием, что и приложение.

Подписавшись на тему, FalseGuide может получать сообщения с ссылками на дополнительные модули, впоследствии загружаемые на устройство.

По данным Check Point, ботнет используется для отображения легитимных всплывающих рекламных уведомлений вне контекста с помощью фоновых сервисов, активирующихся при каждой загрузке устройства. В зависимости от цели, злоумышленники могут загружать дополнительные модули для получения прав суперпользователя, осуществления DDoS-атак или проникновения в частные сети.

У.А.

