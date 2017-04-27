Карбамидный завод SOCAR будет построен к концу года - директор (версия 2)

2017-04-27 14:13 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Работы по строительству карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR завершены на 94,8 процента, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе II международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в четверг в Баку.

По его словам, инжиниринговые работы и закупка оборудования завершены на 100 процентов, строительные работы - на 82 процента, гражданские работы - на 93 процента, монтаж оборудования - на 70 процентов.

Джафаров сообщил, что все работы планируется завершить и начать пуско-наладочные работы на заводе к концу года.

По его словам, завод будет производить 650-660 тысяч тонн карбамида в год. Четверть производства, то есть 150-200 тысяч тонн карбамида планируется поставлять на внутренний рынок. Остальные объемы пойдут на экспорт, частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

Джафаров напомнил, что тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Чистая стоимость проекта строительства производственных мощностей составит порядка 498 миллионов евро.

"Samsung выступает в роли генерального подрядчика, но не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства, и карбамида. Поэтому были подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду", - сказал директор завода.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

"Это больше, чем некоторые маленькие города. Работы по строительству инфраструктуры для обеспечения завода газом и технической водой и подключению к электросетям, для обеспечения электричеством в экстренных ситуациях, будут завершены в июне-июле этого года", - сказал Джафаров.

По его словам, в пиковый момент строительства на заводе создано 3000 рабочих мест. После запуска завода число рабочих мест составит 300-350.

По началу финансирование строительных работ осуществлялось из государственного бюджета и было выделено до начала 2015 года порядка 205 миллионов манатов. Но позже было принято решение перейти на проектное финансирование и были начаты переговоры с банками.

"В результате со стороны корейского Eximbank была открыта кредитная линия в 500 миллионов евро под госгарантии Азербайджана для того, чтобы завершить строительство. Eximbank непосредственно предоставляет 251 миллион евро и 249 миллионов евро выделяют три коммерческих банка при поддержке Eximbank - UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank", - сказал директор завода.

Говоря об экспорте карбамида, он отметил, что основным рынком сбыта продукции будет Турция. Согласно маркетинговым исследованиям, на сегодняшний день Турция импортирует порядка 1,5 миллиона тонн карбамида. К 2020 году ожидается рост импорта до 1,8 миллиона тонн. С учетом того, что к концу этого года будет запущена железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс", станет возможно достаточно быстро и недорого поставлять карбамид на турецкий рынок, считает Джафаров.

Для работы карбамидного завода в полную мощь потребуется 1,5 миллиона кубометров газа в сутки.

(Автор: Елена Косолапова)