Испанские гимнастки заявят о себе на Кубке мира в Баку - старший тренер (ФОТО)

2017-04-27 14:22 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Испанские гимнастки заявят о себе на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, сказала в четверг Trend старший тренер испанской команды Анна Баранова.

"У нас совершенно новый состав на этом Кубке мира. У нас шесть новых девочек, которые пробуют первые старты на этапах Кубка мира", - сказала она.

Тренер отметила, что на этих соревнованиях испанская команда не рассчитывает на медали, так как это будет большим опытом для них. "Мы в первую очередь хотим, чтобы наши гимнастки всем понравились и были уверены в себе. Но они очень талантливые и я думаю, что Испания заявит о себе на этом Кубке мира. Я думаю, что эта команда будущего и может стать одной из лучших команд мира",- сказала Баранова.

Говоря о программе выступления гимнасток, старший тренер отметила, что в одном упражнении будет очень эмоциональная музыка, а в другом - более танцевальная.

"Мы хотим, чтобы гимнастки чувствовали разные характеры. В одном упражнении у нас кубинская музыка, в честь нашего кубинского хореографа. Это очень веселая музыка, которая поможет гимнасткам танцевать и играть с предметами", - добавила Баранова.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, молодая гимнастка Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Ляман Зейналова)