В Азербайджане в паспорта будут ставить электронные подписи – ВИДЕО

2017-04-27 13:00 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане со следующего года электронные подписи будут устанавливать в паспорта.

Как передает Oxu.Az, об этом заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Али Абдуллаев сказал на конференции «Инновационный потенциал Азербайджана».

Выступивший на конференции зампред Государственного агентства по возобновляемым и альтернативным источникам энергии Нурали Юсифбейли рассказал о создании гибридных электростанций. Он обратил внимание на то, что такие станции будут бесперебойно обеспечивать электроэнергией все регионы, а также промышленные предприятия.

Представляем вам более подробный видеоматериал на эту тему:

И.Н.

