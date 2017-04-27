В Азербайджане ограничили курение кальяна

2017-04-27 13:10 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане будет запрещено использование кальяна и электронных сигарет в тех местах, где запрещено курение табака.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это положение отражено в вынесенном на обсуждение в Милли Меджлисе во втором чтении законопроекте «Об ограничении использования табачных изделий».

Сегодня на проводимом в Милли Меджлисе круглом столе на тему «Усиление законодательства Азербайджана в борьбе с табаком» было сообщено, что в первом чтении законопроекта были учтены предложения о запрете курения кальяна и электронных сигарет в тех местах, где запрещено курение табака, и в связи с этим в 1 статью законопроекта были внесены изменения.

З.Г.

