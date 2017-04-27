Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже

2017-04-27 15:47 | www.apa.az | 2

Полиция, сопровождающая несогласованное шествие школьников и лицеистов против обоих кандидатов в президенты Франции, применила слезоточивый газ для усмирения толпы.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор, стражи порядка, по обыкновению, распылили в толпу слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере несколько сотен школьников вышли в Париже на марш против обоих кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Акции протеста учащихся начались во французской столице утром в четверг, школьники полностью или частично заблокировали несколько учебных заведений. Потом молодежь стала подтягиваться на площадь Республики, откуда толпа двинулась в сторону площади Бастилии. Некоторые участники шествия разбивают витрины магазинов и поджигают дымовые шашки.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. По итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, голосование по которому состоится 7 мая.

Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.

По данным опроса компании ELabe для телеканала BFMTV, всего 31% респондентов удовлетворены предложенным во втором туре выбором. Большая же часть французских избирателей — 69% — недовольна парой Ле Пен — Макрон в качестве кандидатов на пост главы государства.