Начался суд над генералом МНБ Эльчином Гулиевым

2017-04-27 13:37 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском военном суде прошло подготовительное слушание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и других.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева, адвокаты обвиняемых подали ходатайства о замене меры пресечения на домашний арест, закрытии уголовного дела и возвращении дела на этап подготовительного расследования.

Ходатайства не были удовлетворены, подготовительное судебное слушание было назначено на 4 мая.

Отметим, что после событий, связанных с МНБ, Эльчин Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева. Затем он был арестован.

Эльчину Гулиеву инкриминируются 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.2, 302.2, 308.2, 309.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 статьи Уголовного Кодекса Азербайджана.

Другим лицам также предъявлены обвинения по аналогичным статьям.

A.M.